РИАМО - 17 мар. Загруженность столичных дорог утром в среду составляет четыре балла, к вечеру она вырастет до восьми баллов, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте», — говорится в сообщении.

Нормальный трафик на Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе и Кутузовском проспекте.

Серьезных ДТП на территории города не зафиксировано.