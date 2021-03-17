РИАМО - 17 мар. На востоке Москвы два человека пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля, на месте работают оперативные службы, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Стромынка в районе дома 14/1 автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке. Предварительно, пострадало два человека», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Причины аварии устанавливаются.