РИАМО - 17 мар. В апреле в новой Москве откроют три образовательных учреждения, так, в поселении Сосенском введут в эксплуатацию школу на 1,3 тысячи мест и детский сад на 850 мест, во Внуковском ведут в строй дошкольное учреждение также на 850 мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Все инфраструктурные объекты в ТиНАО возводятся по индивидуальным проектам, отличаются высоким уровнем комфорта. Школы и детские сады соответствуют требованиям безопасности, экологичности, условиям безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения», — сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

В образовательных учреждениях будут специальные места для методических кабинетов, места отдыха и свободного общения, а также места для медицинского блока. Также в зданиях спроектированы залы для занятий музыкой и уроками физкультуры, кабинеты иностранных языков, места для проведения утренников и занятий в кружках.

Кроме того, строители благоустраивают территорию вокруг новых детсадов и школ, обустраивают прогулочные зоны с современным игровым оборудованием.

В течение года в столице планируется ввести в эксплуатацию 14 детских садов на 3 тысячи мест и 6 школ на 4,9 тысячи учащихся. При этом 10 дошкольных и 5 общеобразовательных учреждений примут 2,3 тысячи воспитанников и 4,5 тысячи школьников уже в начале нового учебного года.