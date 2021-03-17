РИАМО - 17 мар. Более 20 тыс. организаций из столицы и других регионов РФ зарегистрировались на портале Московского инновационного кластера (МИК), среди них есть стартапы, промышленные предприятия, институты развития, научные учреждения, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«14 тыс. из них работают в Москве, еще 6 тыс. — это партнеры, представляющие практически все регионы нашей страны. За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в 2020 году столица подписала соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина. В 2021 году Москва проводит совместный технологический конкурс для инновационных компаний РФ И КНР.

Платформа i.moscow была запущена в 2019 году. Портал сделали для взаимодействия предпринимателей, разработчиков и стартапов с научными учреждениями, столичным правительством.

На платформе участникам МИК доступны спецсервисы, которые позволяют решать разнообразные практические задачи.

«Портал i.moscow является неотъемлемой частью инфраструктуры для разработки и внедрения инноваций в городе. Учреждения и компании активно пользуются его возможностями. Например, с момента запуска портала подано более 10 тыс. заявок на получение мер поддержки от правительства Москвы в электронной форме», — уточнил глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С помощью портала создатели дрона-такси нашли инжинирингового партнера для проведения расчетных работ, а еще площадку для пилотирования их инновации. Также изобретатели запустили совместный проект с центром «Сколково», в рамках которого создается полигон для тестирования беспилотников.

На сегодняшний день на i.moscow запущены 18 цифровых сервисов и программ развития, ими участники МИК воспользовались свыше 330 тыс. раз.

«Постоянная коммуникация как с текущими, так и с потенциальными участниками помогает совершенствовать сервисы платформы так, чтобы они отвечали самым актуальным запросам бизнеса, а также способствовали созданию и распространению передовых технологий», — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участникам МИК в столице доступно свыше 200 мер поддержки, а 18 из них они могут получить с помощью электронной заявки.

Около 280 тыс человек прошли обучение в детских технопарках столицы с 2016 года>>