РИАМО - 17 мар. На Красную горку, 8 мая, заключить брак можно будет в кабине канатной дороги на Воробьевых горах, подать заявление можно будет в любой городской отдел ЗАГС со среды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Такие тематические бракосочетания пройдут в России впервые. И мы планируем зафиксировать эти церемонии в качестве рекорда России по заключению брака наибольшего количества пар на канатной дороге одновременно», — сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, Московская канатная дорога уже подала заявку на установление рекорда.

Уханева добавила, что дата акции выбрана не случайно. Красная горка уже много лет остается одной из самых популярных дат для заключения браков в городе.

Регистрация брака в необычных местах столицы пользуется большой популярностью. В столице работает более 30 площадок. За время работы проекта них поженились более 13 тысяч пар.

Московская канатная дорога открылась в 2018 году. Она соединила спорткомплекс «Лужники» и смотровую площадку.

Любовь в небе: как устроить свадьбу или свидание на борту самолета >>