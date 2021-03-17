РИАМО - 17 мар. На минувшей неделе в Подмосковье выставили на торги 46 объектов, из них 19 реализуют в ходе электронных аукционов, а 27 – в ходе «молоточных», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Например, в городском округе Черноголовка можно взять в аренду земельный участок с видом разрешенного использования под фармацевтическую промышленность площадью 40 290 кв. м», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, желающие могут принять участие в торгах по аренде помещения площадью 206 кв. м для свободного использования в Пушкинском округе.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье, доступные на сегодняшний день для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области: https://torgi.mosreg.ru/#/.