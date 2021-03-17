РИАМО - 17 мар. В результате опрокидывания автобуса, который следовал Москвы в Пензу, на трассе М-5 в Рязанской области травмы получили 18 пассажиров, сообщается на сайте «МВД медиа».

ДТП случилось ночью на 226-м км трассы М-5 «Урал» в районе поселка Ушаково. В результате заноса произошло опрокидывание автобуса «Сетра».

«В автобусе ехало 58 пассажиров. 18 человек получили различные травмы, 5 из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.