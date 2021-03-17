РИАМО - 17 мар. В ближайшие дни в столице снова ожидаются морозы, а днем температура будет чуть выше 0 градусов, из-за этого прогнозируется образование гололедицы, сообщается на сайте «Метеовести».

С 18 марта в Россию начнет поступать воздух из Скандинавии, из-за чего начнется похолодание. Температура вернется к норме.

«В Москве из-за этого небольшие осадки опять будут переходить в снег. Сегодня дневная температура еще немного выше нормы: до плюс 3 градусов. Но с завтрашнего дня уже станет подмораживать. По ночам столбики термометров могут опускаться до минус 5 — минус 7 градусов», — говорится в сообщении.

Днем будет 0 – плюс 1 градус. Из-за того, что уже растаяло большое количество снега и на улицах много воды, ожидается образование гололедицы.