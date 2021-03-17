РИАМО - 17 мар. В результате возгорания в жилом доме на Медынской улице в столичном районе Бирюлево Западное погиб один человек, сообщили в пресс-службе московского главка МЧС России.

Сообщение о пожаре в 12-этажном жилом доме на улице Медынской, 5, корпус 3, поступило вечером 16 марта.

«Происходило возгорание мебели в одной из квартир на 10-м этаже на площади 2 кв. м. В 23:53 пожар ликвидировали», — сообщили в пресс-службе.

Был обнаружен один погибший.