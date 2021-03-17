РИАМО - 17 мар. В Подмосковье и столице в среду максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, будет облачно, местами пройдет слабый снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит 0 - плюс 2 градуса, по области — минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Скорость юго-восточного ветра достигнет 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 75%.