РИАМО - 16 мар. В Подмосковье были подведены итоги экопрограммы по утилизации электроники за прошлый год, а также награждены победители среди органов власти, учреждений образования, медицины и администраций городских округов в 13 номинациях, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В 2020 году в Подмосковье собрали и переработали более 1,7 тыс т электронных отходов. При этом большую часть собрали учреждения образования, которые сдали на утилизацию 39% техники, и здравоохранения, доля которых в общей массе - 34%. Еще 15% собраны организациями социальной сферы, а 8% – органами государственной власти», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что с начала этого года в РФ действует законодательный запрет на захоронение электроники.

Он добавил, что подмосковные организации всех форм собственности уже обладают опытом сдачи техники на утилизацию, а ее программа помогает сделать это в соответствии с законодательством и безопасно для окружающей среды.

Победителей программы среди органов государственной власти наградила глава Минмособлимущества.

Лидером прошлого года стало министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – оно сдало на утилизацию 13 т электроники, за ним расположилось министерство экономики и финансов региона – 9 т, бронзы удостоилось Главное управление ЗАГС Подмосковья – 7 т.

По словам исполнительного директора Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова, возможность сдать технику на утилизацию имеется и у организаций, и у их сотрудников.

В прошлом году участниками программы «Школа утилизации: электроника» стали 854 организации региона. Программа реализуется в области уже пять лет.

Правом бесплатной сдачи технику на утилизацию обладают органы власти, бюджетные учреждения, некоммерческие организации, а также жители региона.