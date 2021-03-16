РИАМО - 16 мар. С 18 марта по 4 апреля в столичных районах Коньково, Черемушки и Обручевский ограничат движение, это произойдет в связи с закрытием участка между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

«Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров, с 18 марта по 4 апреля на юго-западе Москвы ограничат движение», – говорится в сообщении.

Для беспрепятственного проезда столичного транспорта организуют обособленную выделенную полосу на участке улицы Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзной (в сторону улицы Профсоюзной). По ней и по участку выделенной полосы на Профсоюзной улице от улицы Миклухо-Маклая до улицы Гарибальди на время запретят проезд такси.

Личный транспорт не сможет проехать по участкам улицы Миклухо-Маклая от улицы Профсоюзной до дома 43. Подъезд к ТЦ «Черемушки», который находится по адресу: Профсоюзная улица, 56, со стороны улицы Профсоюзной также закроют.

Помимо этого, транспорту запретят выезд из дворов от домов №43, корпус 1, 55, 73, 83, корпус 3, 83А и с парковки у дома №45А на улицу Профсоюзную, а также выезды с АЗС в районе домов 67А, строение 1, и 84А, строение 1.

Под временный запрет попали правые повороты с улицы Профсоюзной на Хлебобулочный проезд, на улицу Бутлерова, улицу Генерала Антонова, развороты на улице Профсоюзной в районе домов №47 и 77, разворот на улице Бутлерова в районе дома №22, выезд с улицы Академика Полякова на улицу Профсоюзную, правые и левый повороты с улицы Профсоюзной на улицу Гарибальди.

Временно нельзя будет парковать авто на улице Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзной.

Москвичей попросили заранее ознакомиться с ограничениями движения, которые планируются, а также выбирать маршруты объезда, по возможности следует использовать пассажирский транспорт, сдвинуть поездки на собственном авто на внепиковые часы.

На текущий момент информация уже передана в «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», ее планируют разместить на электронных дорожных табло. Ограничения уже опубликовали на Едином транспортном портале.

Ситуационный центр ЦОДД будет следить за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро. Дежурство на дорогах возложено на экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Участок «Беляево» – «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро закроют для движения поездов с 20 марта по 2 апреля из-за работ по строительству Большого кольца подземки.