РИАМО - 16 мар. Ученый-криминалист Виталий Вехов отметил, что верный способ не стать жертвой кибермошенников – установить спам-фильтр на почту и в телефон, также стоит игнорировать СМС-сообщения с бонусами и выигрышами, передает Nation News.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью рассылок с якобы положенными госвыплатами. Они отправляют СМС-сообщение, где рассказывают о поступлении «бонуса» от государства. В сообщении говорится, что для получения и «легитимизации» денег следует перейти по прикрепленной ссылке. Через сайт, на который переходят пользователи, они похищают личные данные и деньги.

«Мне каждый день на почту и на телефон, номер которого я нигде не использую для регистрации, приходит по 50 с лишним таких сообщений. Они автоматически идут в спам, на почте в черный список. Только так с ними можно бороться», — отметил Вехов.

Большинство пользователей игнорируют СМС с бонусами, выигрышами и прочими обещаниями денег и благ. Это самый правильный способ уберечь себя от мошенников.

К ответственности злоумышленников к можно привлечь только после того, как они похитят деньги. Пока этого не произошло, данные сообщения воспринимаются как обычная реклама.

«Оснований для обращения в полицию нет (в случае получения подобных рассылок – ред.). Мне пришло сообщение рекламного характера, возбудите уголовное дело? Нет никаких оснований для этого. Это не считается преступлением до момента, пока в отношении человека не совершены мошеннические действия», — уточнил специалист.

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