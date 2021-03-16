РИАМО - 16 мар. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев отметил, что россиянам не стоит спешить с покупкой иностранной валюты, так как курсы доллара и евро снижаются, сообщает Nation News.

Ниже отметки в 73 рубля доллар опустился впервые с декабря прошлого года. Минимум обновила и европейская валюта. Курс рубля, напомнил Разуваева, связан с нефтяными котировками.

«Во-первых, надо держать деньги в рублях и в российских акциях. <...> Во-вторых, по динамике с очень большой вероятностью мы увидим не 72,97 рубля за доллар как сейчас, а 65–67 рублей за доллар», – сказал Разуваев.

Он добавил, что на текущий момент необходимо приобретать дивидендные акции, а также внимательно следить за ситуацией. В скором времени рублевые ставки по вкладам пойдут вверх вместе со ставкой ЦБ, что говорит о смысле покупки акций и размещении денег на депозитах.

Разуваев отметил, что предпосылок для снижения цен на углеводороды нет, обстановка для дальнейшего роста благоприятна.

«Каждый день ела икру ложками»: москвичи о заработке на криптовалюте>>