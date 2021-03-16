РИАМО - 16 мар. В Москве рассчитывают, что активность рестораторов в подготовке летних кафе и веранд к сезону будет высокой, сообщил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.
С 1 апреля в мегаполисе начинается сезон веранд, рестораторы уже могут начать их монтаж.
«Бизнес-активность 2020 года была на высоком уровне, даже несмотря на те ограничения (из-за коронавируса - ред.), которые были введены. В этом году мы предполагаем, что будет небольшой рост по сравнению с 2020 годом, так как все рестораторы активно готовятся к сезону, и мы надеемся, что активность будет высокой», - сказал Овчинский в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что требования к работе летних кафе по сравнению с прошлым годом не изменились. Санитарные требования, несмотря на некоторые послабления, также продолжают действовать.
Всего в городе в сезон может заработать до 3 тысяч летних кафе.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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16 МАРТА
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