РИАМО - 16 мар. В Москве рассчитывают, что активность рестораторов в подготовке летних кафе и веранд к сезону будет высокой, сообщил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

С 1 апреля в мегаполисе начинается сезон веранд, рестораторы уже могут начать их монтаж.

«Бизнес-активность 2020 года была на высоком уровне, даже несмотря на те ограничения (из-за коронавируса - ред.), которые были введены. В этом году мы предполагаем, что будет небольшой рост по сравнению с 2020 годом, так как все рестораторы активно готовятся к сезону, и мы надеемся, что активность будет высокой», - сказал Овчинский в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что требования к работе летних кафе по сравнению с прошлым годом не изменились. Санитарные требования, несмотря на некоторые послабления, также продолжают действовать.​

Всего в городе в сезон может заработать до 3 тысяч летних кафе.

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16 МАРТА

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«Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно – это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации», - сказал Воробьев.

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