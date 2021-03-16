РИАМО - 16 мар. С начала этого года инспекторы Госадмтехнадзор Подмосковья пресекли нарушение покоя граждан в обеденное и ночное время в 21 городском округе региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Всего за этот период было устранено 47 нарушений правил соблюдения тишины и покоя. Наибольшее количество – в городских округах Люберцы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Истра, Подольск, Дзержинский, Красногорск, Балашиха, Солнечногорск», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По результатам надзорной деятельности к административной ответственности привлекли строительные организации, которые нарушили правила областного законодательства в сфере соблюдения тишины и покоя граждан в ночное время.

В настоящее время в регионе действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». Таким образом, при первом нарушении гражданину выносится устное предупреждение, а при повторных – гражданам предстоит оплатить штраф в сумме 1-3 тысяч рублей, должностным лицам – 5-10 тысяч, а юридическим – 60-80 тысяч.