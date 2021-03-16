РИАМО - 16 мар. В Московской области планируется запуск пилотного проекта по централизации лабораторной службы, в него войдут 12 медорганизаций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Этот проект направлен на повышение качества и доступности лабораторных исследований жителям области.

«Он позволит значительно расширить перечень бесплатно проводимых исследований и начать проводить по полису ОМС те анализы, которые ранее были недоступны в данных лабораториях (гормоны, онкомаркеры, кардиомаркеры, газы крови и другие)», - говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта сроки проведения исследования сократятся до одних суток.

При этом забор биоматериалов у пациентов будут проводить в тех же медучреждениях, где и раньше, но результаты анализов можно будет получить как в медорганизации, так и по электронной почте.

Исследования биоматериалов будут проводиться на современном оборудовании экспертного класса, которого нет в лабораториях данных медорганизаций.

Экспресс-лаборатории в круглосуточных стационарах, где оказывается экстренная медицинская помощь, продолжат работать в полном объеме. Специалисты продолжат работать в экспресс-лабораториях. А еще им предложат бесплатную переподготовку для работы по смежным специальностям.

Для выполнения лабораторных исследований к частным медорганизациям применяются те же требования, что и к государственным. Организация обязательно должна иметь медицинскую лицензию на оказываемый вид медицинской помощи.

Главная задача проекта по централизации лабораторной службы — доступная и качественная медпомощь жителям Московской области.