РИАМО - 16 мар. С 17 марта по 16 апреля, за исключением 3, 4, 10 и 11 апреля, расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится, сообщает пресс-служба МЖД.

«Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Перово-1 – Люберцы-1, Щурово – Голутвин и Виноградово – Шиферная, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок», – говорится в сообщении.

Еще продолжится реконструкция моста протяженностью 56 м через реку Нерскую. Здесь рабочие заменят железобетонные плит, на которых проложены пути.

Пассажиров попросили обратить внимание на то, что время отправления, прибытия, а также число остановок на маршруте изменится у некоторых поездов и экспрессов, а также с пониманием отнестись к предстоящим работам.

На время работ из расписания планируется вывести несколько поездов на участках: Москва – Раменское, Раменское – Голутвин – Фруктовая.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также мобильном приложении «РЖД Пассажирам».​