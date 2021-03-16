РИАМО - 16 мар. Контракт на выполнение работ по достройке физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа был заключен с ООО «КСК-Групп», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Готовность ФОКа на данный момент составляет 86%. Завершить все работы и ввести его в эксплуатацию планируется до конца года», - говорится в сообщении.

ФОК на улице Южной в Дрезне представляет проблемный объект. Его начали возводить шесть лет назад, но строительство было остановлено по различным причинам.

Объект достроят за счет бюджетных средств. Его возведение будет проходить в рамках госпрограммы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры».