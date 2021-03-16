РИАМО - 16 мар. Для того чтобы участвовать в земельно-имущественных торгах в Московской области нужно предоставить сканы всех страниц паспорта (даже пустых), сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Торги на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство в Московской области пользуются большой популярностью. Большую роль в этом играет возможность выкупить участок после строительства дома всего за 3% от его кадастровой стоимости», - говорится в сообщении.

Сейчас в Региональном центре торгов выставлены на аренду 208 участков под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Продаются 39 таких участков.

Выбрать свой участок можно на Едином портале торгов Московской области.