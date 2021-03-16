РИАМО - 16 мар. Ведущий сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов отметил, что вакцина «Спутник V» может нейтрализовать новый южноафриканский штамм коронавируса, сообщает Nation News.

По данным Роспотребнадзора, всего было выявлено два случая, которые относятся к южноафриканскому штамму. В 28 случаях специалисты обнаружили британский штамм инфекции, еще в 16 — другие ее мутации. Бразильский вариант Covid-19 на территории России зафиксирован не был.

«Судя по заявлениям производителей «Спутника V», создаваемые этой вакциной антитела в сумме обладают способностью нейтрализовать новые штаммы коронавируса. Сразу скажу, что южноафриканский штамм — весьма неприятная вещь. Там довольно много мутаций, причем они касаются как рецептор-связывающего домена, так и места присоединения», — уточнил Чепурнов.

Он пояснил, что благодаря своим мутациям данный штамм лучше заходит в клетки человека, то есть является более заразным.

Специалист добавил, что коронавирусная инфекция сейчас имеет восемь мутаций, при этом у одной из них есть повышенная устойчивость к нейтрализующим антителам.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 409 438 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 92 937 летальных исходов, выздоровели 4 014 220 человек.

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Текстовая трансляция

16 МАРТА

- «Спутник V» может нейтрализовать южноафриканский штамм Covid‑19. Благодаря мутациям данный штамм лучше заходит в клетки человека, то есть является более заразным.

- Санатории Подмосковья вошли в топ‑5 по РФ по постковидной реабилитации. Главная особенность санаториев Московской области заключается в комплексном подходе к реабилитации.

- Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией. Это связано с эпидситуацией по коронавирусу.

- Ни одной смерти не было зафиксировано после прививки «Спутником V».В настоящее время количество доз отечественной вакцины, которое было произведено, превышает отметку в десять миллионов единиц.

- Подмосковье сохранило все соцпроекты, несмотря на «вирусный» кризис. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье является лидирующим регионом по приросту населения и это требует от властей своевременного строительства социальных объектов.

- Подмосковье активно выполняет поручение Путина по вакцинации от Covid‑19.

«Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно – это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации», - сказал Воробьев.

- Социальная дистанция увеличила спрос на велосипеды в России. Основной проблемой при производстве велосипедов во время пандемии стал дефицит комплектующих, которые поступали из Китая.

- Около 90 млрд руб потратили на борьбу с пандемией в Подмосковье. Из которых 30 миллиардов рублей были выделены из федерального бюджета.

- Вакцинацию от Covid‑19 в России могут внести в нацкалендарь прививок.В России зарегистрировали три вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Выездные бригады вакцинации от Covid‑19 появятся еще в двух ТЦ Москвы. Сделать прививку можно будет в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».

- За сутки в России зарегистрировали 9 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 565 больных. В Москве - 1533.

- Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России. Всего было проанализировано более 8,1 тыс образцов клинического материала.