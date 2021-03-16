РИАМО - 16 мар. На юго-западе столицы для нужд программы реновации под заселение передали 12 жилых домов, еще один корпус был введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Общая площадь зданий составляет более 140 тыс квадратных метров. В районах Академический и Котловка располагаются по три новостройки, по две - в Южном Бутове, Конькове и Черемушках, еще один дом находится в Обручевском районе», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что программа реновации ведется в Юго-Западном округе с лета 2018 года. За это время жители 27 домов, 13 из которых уже демонтировали, получили новое жилье или находятся на стадии переселения. На месте снесенных объектов развернется новое жилищное строительство, которое обеспечит дальнейшее волновое переселение.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что на юго-западе столицы строится 22 объекта реновации. Их суммарная площадь составляет свыше 250 тыс квадратных метров.

В программу на юго-западе включено 520 домов, общая площадь квартир которых составляет порядка 2 миллионов квадратных метров. Для организации волнового переселения жителей в округе было подобрано 49 стартовых площадок.

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