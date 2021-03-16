РИАМО - 16 мар. Пробег автомобилей по городам Золотого кольца, приуроченный к 50-летию данного туристического маршрута, пройдет с 18 по 24 апреля, сообщает пресс-служба Ассоциации малых туристических городов России.

«Участники автопробега за семь дней проедут по всему национальному туристическому маршруту «Золотое кольцо России», в том числе они посетят город Сергиев Посад», – сообщили в пресс-службе.

Автопробег направлен на реализацию федерального проекта «Повышение доступности туристического продукта».

Организаторы мероприятия – Ассоциация малых туристических городов России и Союз городов Золотого кольца.

Золотое кольцо России — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремесел.

Сергиев Посад — единственный город Московской области, который входит в состав Золотого кольца. Его главная достопримечательность — Троице-Сергиева лавра.

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