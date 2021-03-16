РИАМО - 16 мар. На шоссе Энтузиастов в столице в районе проезда Энтузиастов восстановили движение маршрутов трамваев №12, 24, 37, 38, 43, 46, 50, они задерживались из-за повреждения контактной сети, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее данные маршруты были временно изменены. По маршрутам трамваев курсировали автобусы.

«Восстановлено движение трамваев по шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.

Общая загруженность столичных дорог оценивается в 4 из 10 возможных баллов.