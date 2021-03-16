РИАМО - 16 мар. В столице начали подыскивать новый дом для тигренка, которого несколько месяцев назад спасли от гибели, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты комплекса заботятся не только об инфраструктуре мегаполиса, но и о животных. В Центр реабилитации диких животных отправляют зверей, которых находят на улицах, конфискуют на таможне или изымают у недобросовестных владельцев. Одним из таких постояльцев стал бенгальский тигренок.

«Животное, занесенное в Красную книгу, держали в ужасных условиях и пытались продать по объявлению. Полиция изъяла тигренка и передала сотрудникам центра», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день животное отлично себя чувствует, также тигренок дружелюбно настроен.

Ему уже подыскивают новый дом, а пока животному построили летний вольер, в котором он сможет дышать свежим воздухом и греться на солнце.