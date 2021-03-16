РИАМО - 16 мар. В городском округе Солнечногорск объявили аукцион на реконструкцию водозаборного узла №14, работы должны провести в этом году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Реконструкция пройдет в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Московской области.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на реконструкцию ВЗУ №14, расположенного по адресу: деревня Новая городского округа Солнечногорск», - говорится в сообщении.

В рамках работ подрядчик проведет комплектацию узла станцией очистки воды. Завершение реконструкции запланировано на 2021 год.

Данный объект включен в госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Работы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Подмосковья и бюджета городского округа Солнечногорск.