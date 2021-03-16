РИАМО - 16 мар. Публичный сервитут могут установить в целях строительства многоуровневых развязок на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и на пересечении МКАД с улицей Капотня с реконструкцией кольцевой трассы на участке от Бесединского до Косинского шоссе, сообщили в столичном департаменте городского имущества.

Сервитут могут установить на шесть земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности Московской области. Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 10 лет.

Сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком. Публичный сервитут устанавливается ради достижения общественно значимых целей.

Столичные власти планируют полностью завершить реконструкцию развязок на МКАД к 2023 году. В апреле начнутся работы по реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Уже проводятся работы на развязках у Алтуфьевского и Осташковского шоссе.