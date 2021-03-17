РИАМО - 17 мар. В среду бригада рабочих промоет Монумент Победы, который находится на Поклонной горе в столице, в рамках работ будут использовать поливомоечную машину и гидровышку, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Промывка памятника будет проходить несколько часов.

«Особенностями этого памятника является высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом», – сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что сначала на объект нанесут специальный состав, а затем его тщательно промоют чистой водой.

По словам заммэра, на очистку памятника уйдет порядка 2 кубометров воды, а также 5 литров моющего средства.

Монумент Победы – это уникальное сооружение, обладающее аэродинамической неустойчивостью из-за сложной композиции. Для предотвращения колебаний от ветра его оснастили системой динамических гасителей.

Службы мегаполиса постоянно контролируют состояние памятника и ежедневно проводят его осмотр.​