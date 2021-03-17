РИАМО - 17 мар. В среду на территории образовательного центра «Созвездие» в подмосковном Красногорске откроют памятник врачу и правозащитнице Елизавете Глинке, которая погибла в авиакатастрофе в 2016 году.

«Это народный памятник для народа. Это наш долг – поставить памятник Елизавете Петровне Глинке. <…> Мы открываем два памятника. Один останется в культурном центре «Созвездие», а облегченный вариант уедет на Донбасс. У этого памятника простая идея – на таких людях должно вырастать поколение», – сказала президент национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.

Глинка была исполнительным директором международной общественной организации «Справедливая помощь», а также членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Также она была известна как Доктор Лиза.

Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе, которая произошла над Черным морем в районе города Сочи. На борту самолета Минобороны РФ, летевшего с гуманитарной миссией в Сирию, были 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, студенты и выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, военнослужащие и журналисты. В результате авиакатастрофы все они погибли.