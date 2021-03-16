РИАМО - 16 мар. 30-летнего москвича задержали по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Во время мониторинга Сети оперативники обнаружили объявление о продаже документов, которые подтверждают вакцинацию от Covid-19 без ее прохождения. Для того, чтобы человек мог получить сертификат, который представляет собой фальшивый документ, он должен был перевести от 4 до 5 тысяч на банковскую карту. Цена зависела от срока изготовления документа.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника и задержали его. 30-летний житель Москвы пояснил, что противоправную деятельность начал осенью 2020 года, после того, как увидел у своего коллеги такой сертификат», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что уголовное дело было возбуждено по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». На текущий момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Волк отметила, что во время предварительного расследования предстоит выяснить количество сертификатов-подделок, которые реализовал подозреваемый, а также людей, купивших их.

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16 МАРТА

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