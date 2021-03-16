РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Кастинг на фильм «Брат 3» провели в баре «Руки Вверх» городского округа Мытищи во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Кастинг проводили шоумены Стас Барецкий и Дмитрий Сафонов.

«У нас отснято уже пару сцен еще до пандемии. Мы за лето снимем этот фильм. Это очень интересная история, которую написал я. Как мне кажется, я имею право снимать этот фильм, потому что я сам участвовал в этих событиях. Я был бандитом в то время, сам не принимал участие в убийствах, а дружил со всеми», - отметил Барецкий.

Он добавил, что съемки фильма начнутся на днях. Посетителям кастинга было предложено изобразить совокупление с резиновой куклой, выкрикнуть или сказать определенные фразы перед камерой.

«Я считаю, что современные фильмы нужно снимать в таком ключе и человека раскрепостить, потому что читать стишки на табуретке уже никому не интересно. Говорить можешь, действие сможешь произвести, рукой махнуть - все, достаточно для современной картины», - сказал Барецкий.

Он добавил, что в съемках фильма планируется задействовать много молодежи.

«У нас будут серьезные люди сниматься - бандиты, с Сашей Севером ведутся переговоры. Все с кем ранее была договоренность - Микки Рурк, Дженифер Энистон свой отказ не присылали. Они готовы сниматься, мы перечислили им полсуммы. Дженифер Энистон просит 1 миллион долларов за съемочный день. Мы ее сделаем хозяйкой борделя, которую любит киллер, которого будет играть Микки Рурк», - уточнил Барецкий.