РИАМО - 16 мар. Подмосковные санатории вошли в пятерку лучших мест для восстановления после коронавирусной инфекции, сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.
«Первую тройку для восстановления после Covid-19 составили санатории южного берега Крыма, Сочи и Татарстана», – говорится в сообщении.
В топ-10 оказались Московская область, Ставропольский край, Ленинградская область, Алтайский край, Самарская область, Челябинская область, а также Пермский край.
Дешевле всего реабилитация обойдется в санаториях Татарстана – от 1,8 тыс рублей, а также Челябинской области – от 1,95 тыс рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение.
Дороже всего реабилитация обойдется в Подмосковье – 3,2 тыс рублей и Ленинградской области – 2,95 тыс рублей.
Средний ценовой диапазон наблюдается в санаториях южного берега Крыма, Сочи, Кавказских Минеральных Вод.
Главная особенность санаториев Московской области заключается в комплексном подходе к реабилитации. Здесь в процессе восстановления участвуют врачи различных профилей. Применяется дыхательная гимнастика, массаж, аппаратные методики, иглоукалывание, гипербарическая оксигенация, спелеотерапия, углекислые ванны.
Немаловажный фактор представляет и участие пациента в лечебно-оздоровительном процессе.
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16 МАРТА
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