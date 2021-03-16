РИАМО - 16 мар. Текущей весной на территории Московской области прогнозируется небывало мощное и продолжительное половодье, в регионе создали крупную группировку сил для контроля за паводками, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Причиной этому станет обилие снега и затяжная весна. В зону подтопления, предварительно, могут попасть 158 населенных пунктов на территории 30 городских округов региона.

«В Подмосковье создана группировка сил и средств в составе 24 тыс человек и более 6,5 тыс единиц техники. От МЧС России – более 3,2 тыс человек и свыше 300 единиц техники, в том числе авиационной», – говорится в сообщении.

Ранее зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин сообщил, что на территории Московской области находится 17 паводкоопасных рек, под их влияние могут попасть Дмитровский и Можайский округа, а также Красногорск и Истра.