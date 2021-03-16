РИАМО - 16 мар. Федеральный «Цифровой диктант» проведут с 10 по 24 апреля во всех регионах России, сообщили в Общероссийском народном фронте.

Проект реализуется в целях мониторинга цифровой грамотности и вовлечения населения в реализацию мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Диктант охватывает граждан трех возрастных групп: 7-13 лет, 14-18 лет, 18 лет и старше и включает онлайн-тестирование на знание базовых интернет-программ, компьютерную грамотность, способность ориентироваться в интернет-сервисах», - отметили в ОНФ.

Онлайн-тесты для определения цифровой грамотности размещены на сайте «Цифрового диктанта»: https://цифровойдиктант.рф/.

В «Цифровом диктанте ‒ 2020» приняли участие свыше 300 тысяч человек из разных регионов России. По итогам проведенного тестирования индекс цифровой грамотности в стране составил 7,25 балла из 10 возможных. Самый низкий уровень цифровой грамотности продемонстрировали подростки в возрасте от 14 до 17 лет и люди в возрасте 60 лет и старше.

Всеобщая цифровая грамотность позволит обеспечить высокую цифровую культуру россиян, чтобы затем наращивать кадровые, интеллектуальные, технологические преимущества России в цифровой экономике.