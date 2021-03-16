РИАМО - 16 мар. В Красногорске в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию детскую больницу, строительство объекта пройдет в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство здания Московской областной детской больницы в Красногорске», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство Московской областной детской больницы по адресу: Московская область, городского округ Красногорск, опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок на минувшей неделе.

Завершение строительства, как и ввод в эксплуатацию, запланировано на 2023 год.

Объект включен в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Бюджет нацпроекта «Здравоохранение», целью которого является обеспечение увеличения средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году, превышает 1,7 триллиона рублей.