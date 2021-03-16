РИАМО - 16 мар. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в правительстве Московской области обсудили противопаводковые мероприятия в регионе, в этом году в зоне риска находятся свыше 150 населенных пунктов, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

«Вопрос очень серьезный. По данным МЧС, из-за обильных снегопадов половодье ожидается более продолжительным, в зону подтопления могут попасть более 150 населенных пунктов в 30 городских округах. Губернатор Московской области дал поручение принять все меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Мероприятия включают в себя обследование территорий частных домовладений, СНТ и гидротехнических сооружений, а также расчистку русел рек и водоотводных каналов.

Особенно тщательно губернатор попросил информировать население о паводковой ситуации. Жителям Подмосковья будут рассказывать, как себя вести в случае подтопления.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в прошлом году в регионе были подтоплены земли в 35 городских округах. Пик паводков в этом году ожидается 10-30 апреля.

6 округов Подмосковья вошли в группу риска из‑за дождевых паводков>>