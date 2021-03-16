РИАМО - 16 мар. За прошлую неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию свыше 40 тысяч кв. м. нежилых площадей, разрешение на ввод получили пять жилых домов, а также девять нежилых объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«За прошлую неделю в Подмосковье разрешения на строительство получили 11 коммерческих объектов», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Она добавила, что в Одинцовском городском округе на Триумфальной улице появится детский сад на 400 мест, в Талдоме – административно-бытовое здание взлетно-посадочных полос сельскохозяйственной малой авиации, в городском округе Домодедово в микрорайоне Белые Столбы – складское здание.

Федотова отметила, что суммарная площадь всех строений составит порядка 3 тыс. кв. м.

На текущий момент в Ленинском городском округе вблизи деревни Жабкино в эксплуатацию ввели пять жилых домов ЖК «Булатниково» на 316 квартир.

В перечень девяти нежилых объектов, которые получили разрешение, вошли школа на 1,5 тыс. мест в Люберцах, склад на 15,41 тыс. кв. м. в Дмитрове в районе деревни Ивашево, складское здание на 3 705 кв. м. в деревне Черная грязь городского округа Солнечногорск.

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