РИАМО - 16 мар. Во время поста важно не навредить своему здоровью, для этого не нужно голодать, а людям с особенностями здоровья следует обсудить проблему питания с врачом и священником, сообщил иеромонах Макарий (Маркиш).

В 2021 году пост продлится с 15 марта до 1 мая.

«Человек физически здоровый, не имеющий никаких специальных требований к питанию, следует обычному режиму поста для мирян: воздерживаться от пищи мясной и молочной. Индивидуальные особенности решаются с врачом и священником», – сказал иеромонах Макарий в эфире радио Sputnik.

Особенно это касается маленьких детей, которых родители могут заставить следовать правилам поста. По мнению Макария, это недопустимо. Малыш ест то, что ему советуют врачи, и постепенно входит в обычный режим поста для взрослых. Также особенности питания часто бывают у беременных женщин и пожилых людей.

Также Макарий считает, что не стоит морить себя голодом из-за поста, потому что это вредно для начинающих. Лучше насыщаться разрешенными продуктами.

«В наше время, когда пища в избытке, вдруг ни с того ни с сего терпеть голод может быть опасно и для желудка, и для нервной системы. Поэтому если вы испытываете голод, ешьте не меньше, а может быть, даже больше и чаще, но ту пищу, которая предусмотрена режимом поста», – отметил иеромонах.

Священнослужитель подчеркнул, что голод испытывать могут лишь те, кто к этому готов физически и морально.