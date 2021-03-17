В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Редактор РИАМО в январе сделала первую прививку, спустя три недели вторую, а теперь пришло время проверить, образовались ли заветные антитела.

Про вакцины официально

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На момент написания материала в России есть несколько вакцин от коронавирусной инфекции, находящихся на различных стадиях разработки и применения.

Первая и главная в массовой иммунизации – это «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцинация ею идет во всех 85 регионах страны. В этой вакцине содержится только S-белок оболочки коронавируса, а сделана она на основе аденовируса человека. Соответственно, заболеть COVID-19 после прививки невозможно.

Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области. Она также содержит только поверхностный S-белок и синтетические пептиды в качестве основы. Масштабную вакцинацию этим препаратом для всех граждан планируют начать во второй половине марта.

Продолжаются клинические исследования еще нескольких вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, среди которых «Ковивак» от федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте «Все о вакцинации против COVID-19».

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Такие разные реакции

Говоря о вакцинах, следует различать понятия «побочные эффекты» и «индивидуальные реакции организма». Первое – это реально серьезные осложнения, требующие срочной медицинской помощи, вроде синдрома Гийена – Барре, грозящего параличом. К счастью, он встречается настолько редко, что у вакцинировавшегося гораздо больше шансов погибнуть в ДТП, чем получить этот побочный эффект.

А индивидуальные реакции организма – это стандартный набор: недомогание, озноб, повышение температуры тела выше 37 градусов, головная боль, зуд или отек в месте укола, насморк и першение в горле. Все это абсолютно нормально, неопасно и проходит за один-три дня само по себе. Именно такую реакцию на вакцинацию наблюдала я, о ней же рассказывали знакомые.

Интересно, что первую и вторую прививку люди переносят по-разному. После первой у меня была температура 38 градусов, а вторую мой организм вообще как будто не заметил. Однако подруги, прошедшие вакцинацию, все как одна сказали: вторая инъекция переносится тяжелее.

А вот мужской взгляд. После первой прививки мой муж так описал свои ощущения: «Через сутки место укола чуть болело, голова чугунная, температура доползла до 37,6 градусов, но на следующий день все окей». Реакция на вторую инъекцию была примерно такая же, только без повышения температуры.

Одним словом, реакция очень индивидуальна, и было бы весьма интересно почитать официальную статистику по этому поводу, которая должна появиться в процессе дальнейших исследований.

Особый тест на антитела

Главный вопрос, который волнует всех прошедших вакцинацию: когда организм выработает достаточно антител? На памятке, которую мне выдали в поликлинике, сказано: «Иммунитет начинает формироваться после введения первого компонента вакцины. Полностью формируется только через две-три недели после введения второго компонента».

Стоит понимать, что вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. Вакцина, и это принципиально, защищает от среднего и тяжелого течения болезни, которые и являются наиболее опасными. Согласно данным на официальном сайте, «Спутник V» показал эффективность 91,6 % против COVID-19, среди добровольцев старше 60 лет – 91,8 %, антитела после вакцинации обнаружили у 98 % добровольцев.

Итак, после второй прививки прошло четыре недели – пора проверить, сколько антител выработал мой организм. Важный момент: для этого нужен особый тест.

ПЦР-тест не подойдет – он обнаруживает частицы вирусного РНК, которые не содержатся в вакцине. Стандартный антительный анализ, который проводят в поликлиниках, тоже не годится – он больше актуален при подозрении на COVID-19.

После вакцинации показателен только тест на антитела IgG к S-белку, который и заставляет организм формировать иммунный ответ. Причем именно количественный анализ, так как качественный показывает только наличие или отсутствие антител. А ведь количество – это самое интересное!

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Цены, процедура и результат

В Москве сделать количественный тест на антитела IgG к S-белку после вакцинации от коронавируса предлагает множество частных клиник и медицинских лабораторий. Цены разнятся: я нашла варианты от 990 до 1 530 рублей, причем кое-где нужно дополнительно оплатить забор биоматериала – венозной крови. Срок исполнения – в среднем один-два рабочих дня.

Я сравнила предложения на сайтах и выбрала одну из ближайших к дому лабораторий. В воскресенье утром там, помимо меня, было пять человек – и все пришли сделать количественный тест на антитела. Девушка на ресепшн подтвердила, что сейчас это самый популярный запрос.

Процедура стандартна и проста: оформить визит на ресепшн, оплатить услугу, оставить адрес электронной почты, куда пришлют результаты, пройти в кабинет и сдать кровь из вены. По времени это минут десять.

Результаты пришли на следующее утро. Тест показал, что у меня в крови концентрация антител IgG к S-белку составляет 123.0 ОЕ/мл – относительных единиц на миллилитр. Указаны и референтные значения: 0.0 – 12.0 ОЕ/мл. Выше этого показателя тест считается положительным, то есть иммунитет успешно сформировался.

Кстати, у моей коллеги через пять недель после второй прививки тест показал 255 единиц, у ее мужа – 160 единиц. Причем она тяжело перенесла оба введения вакцины, а ее супруг отделался только слабостью после первой инъекции.

Главная интрига

Квест завершен, «ачивка» получена: у меня теперь достаточно антител, чтобы не бояться среднего и тяжелого течения болезни. Однако это не значит, что я перестала носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Напомню, что вакцинированный человек все равно может заболеть и передать инфекцию другим людям.

Осталась главная интрига: будет ли иммунитет к коронавирусу долгосрочным?

На официальном сайте о вакцинации говорится, что двукратное введение «Спутника V» формирует длительный иммунитет, который будет сохраняться до двух лет. В случае с препаратом «Ковивак» есть шанс, что антитела останутся в крови на срок от года до пяти лет, но это еще предстоит исследовать.

Также будут проверять напряженность иммунитета у добровольцев в течение 90, 180 и 270 дней после вакцинации «ЭпиВакКороной». Проведение клинических исследований планируется и для других разработанных препаратов.

Я надеюсь, что в дальнейшем вакцинация от коронавируса станет привычной процедурой вроде прививки от гриппа, которую многие люди делают ежегодно осенью. Думаю, что это и станет окончательной победой над пандемией.

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