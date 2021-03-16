РИАМО - 16 мар. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова представила стенд Подмосковья на 27-й Международной туристической выставке MITT, которая открылась в «Крокус Экспо». Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по туризму.

«Кризис дал нам новые возможности для развития отрасли. Конечно, о полном ее восстановлении говорить пока рано, но мы уже вышли в тройку стран-лидеров по восстановлению внутреннего туризма», - сказала руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова.

По ее словам, в прошлом году огромное количество россиян по-другому взглянули на родную страну через путешествия.

«Мы продолжим открывать Россию для наших граждан - делать туры интереснее, доступнее, дешевле», - отметила Догузова.

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В течение трех дней на выставке будут проходить презентации, конкурсы, дегустации, семинары, конференции. Свой туристический потенциал представят 14 муниципалитетов Московской области.

«Хочу передать слова приветствия от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Московская область развивается быстро, у нас внутренний поток в прошлом году побил все рекорды. Нам есть куда пригласить туристов. Прежде всего, это Сергиев Посад – православная столица России», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что в Подмосковье есть много городов, которые заметно преобразились благодаря президентской программе благоустройства. Это Зарайск, Коломна, Серпухов, Клин, космическая столица – Королев.

«На территории региона около 60% народных промыслов России - Жостово, Федоскино, павловопосадский платок, матрешка, фарфоровые мануфактуры. Так что всех приглашаем в Подмосковье», - добавила Виртуозова.

Так, Орехово-Зуево познакомит участников выставки со своими фестивалями: гастрономическими «ВАР-ВАРЕНЬЕ» и «Гуслицкий хмель», фарфоровым «Агашка», театральным «Морозов». Серпухов проведет викторину «Кто хочет стать туристом Города С.?» с призами от отелей и ресторанов.

Руза организует мастер-класс по росписи матрешки, а Зарайск – по созданию коврижки, саше и упаковки мыла. Пройдет розыгрыш главного приза - семейного сертификата на посещение маршрута выходного дня «Коломна – Зарайск – Озеры». Кроме того, гости смогут совершить виртуальный тур по Троице-Сергиевой лавре в VR-очках и сфотографироваться в костюмах от этнопарка «Кочевник».

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