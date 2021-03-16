РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. Подростку из Домодедова Ивану Носкову вручили благодарность от сотрудников пожарной службы за спасение из горящего дома двух человек, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Носков проживает в микрорайоне Востряково. В прошлом году он спас из горящего дома двух взрослых человек – женщину 83 лет и мужчину 58 лет.

«Молодому человеку вручили благодарность от сотрудников пожарной службы за проявленные мужество, смелость и решительность», - говорится в сообщении.