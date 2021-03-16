РИАМО - 16 мар. Президент России Владимир Путин наградил главу компании-разработчика антиковидного препарата «Арепливир» орденом Пирогова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Награды удостоился председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Согласно документу, Белого наградили «за заслуги в области производства лекарственных препаратов», – говорится в сообщении.

«Арепливир» разработал Саранский завод «Биохимик» в прошлом году. Он же начал и производство препарата. Уже в сентябре прошедшего года производство увеличилось в десять раз. Лекарство от Covid-19 стало выпускаться количество до одного миллиона упаковок в месяц. Объемы препарата планируют повысить до двух миллионов.

Саранский завод «Биохимик» входит в группу «Промомед».

Орден Пирогова был учрежден в июне 2020 года на фоне пандемии Covid-19. Награду назвали в честь врача Николая Пирогова, основавшего военно-полевую хирургию.