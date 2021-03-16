РИАМО - 16 мар. Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон о просветительской деятельности, который закрепляет данное понятие, сообщает Газета.ru.

Поправки внесут в ФЗ «Об образовании», они вступят в силу с 1 июня этого года. Контроль за просветительской деятельностью будет осуществлять правительство РФ.

«Закон призван оградить граждан России, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, которая подается под видом просветительской деятельности», – отмечается в материале.

Согласно документу, просветительская деятельность направлена на распространение знаний, формирование навыков и ценностных установок.

При этом не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.