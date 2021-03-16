РИАМО - 16 мар. Архитектурно-художественную подсветку 218 административных, культурных, и общественных зданий Подмосковья выключат в рамках экологической акции «Час Земли» 27 марта с 20:30 до 21:30, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Акция организована Всемирным фондом дикой природы (WWF), чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Ежегодно миллионы людей по всему миру в рамках акции выключают свет и электроприборы на один час. Также подсветка гаснет на знаменитых зданиях и достопримечательностях.

«Подмосковье – не исключение. В этом году в 40 городских округах отключат архитектурно-художественную подсветку на 218 значимых административных, культурных, и общественных зданиях», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2021 году мероприятие будет посвящено теме открытости экологической информации и пройдет под лозунгом «Откройся!».

В акции ежегодно участвуют порядка 2 миллиардов человек и 180 государств. Россия участвует в «Часе Земли» с 2009 года. С 2011 года ежегодно свет и электричество отключают на час от 16 до 20 миллионов россиян. В прошлом году акция впервые прошла в онлайн-формате и охватила 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов.