РИАМО - 16 мар. Финалист форума «Открой свой бизнес в Московской области» летом создаст «гастрономическую улочку» на новой городской набережной в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«В конкурсе бизнес-идей приняли участие предприниматели из десяти муниципалитетов региона. Лауреатами стали 26 проектов, которые удовлетворяют потребности городских округов в сфере создания инфраструктуры и услуг для населения», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В пространстве Street retail в Орехово-Зуеве можно будет попробовать традиционные и экзотические блюда разных стран мира, а также фермерские продукты. Предприниматели арендовали уже более 10 помещений под размещение ресторанов в фуд-холле.

Фуд-холл является частью креативного кластера «Стачка», где регулярно проводятся мастер-классы, концерты и творческие вечера.