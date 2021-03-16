РИАМО - 16 мар. Всероссийский открытый онлайн-конкурс «Путь к звездам!» проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» и приурочен к Международному дню полета человека в космос, который отмечается 12 апреля, сообщила пресс-служба РОО «Творческий союз работников культуры и искусств».

Основной целью конкурса является военное и патриотическое воспитание граждан страны, напоминание им о ратных подвигах ученых и военнослужащих, летчиков-космонавтов-героев.

«К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые. Каждый участник конкурса представляет любое количество произведений», – сообщили в пресс-службе.

Заявки на участие принимаются по 10 апреля 2021 года. Конкурс пройдет в дистанционном формате с 10 по 12 апреля.

Участниками конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и другие виды искусств.