РИАМО - 16 мар. Всероссийский фестиваль народных традиций «Хранимые веками» пройдет на территории Николо-Сольбинского монастыря в Ярославской области 5 июня 2021 года, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.

Фестиваль является демонстрацией ярких и почитаемых традиций культуры, искусства, быта и ремесел России, а также традиций гостеприимства и добрососедства страны.

«Организатором фестиваля является Фонд поддержки и реализации духовных, патриотических и социально-культурных проектов «Культурный код». Программа предусматривает гала-концерт, выставку народных промыслов и народные гулянья», – сообщили в пресс-службе.

В мероприятии примут участие лучшие представители народного самодеятельного творчества и профессиональной сцены, а также производители народных промыслов из многих регионов России.

Специальными гостями фестиваля станут Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, а также патриарший хор Данилова монастыря, ансамбли танца имени И. Моисеева, «Березка», «Гжель», государственный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной и другие коллективы.