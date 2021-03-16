РИАМО - 16 мар. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по охране здоровья, что смертность среди новорожденных в России достигла исторического минимума, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Младенческая смертность составила 4,5 промилле. Такой результат ниже ожидаемого показателя на 8,5%, если сравнивать с уровнем смертности среди новорожденных в прошлом году», - отмечается в сообщении.

Также на заседании обсуждали тему коронавируса. Мурашко заявил, что тест-системы, которые выявляют новые штаммы патогена, прошли регистрацию.

Младенческая смертность — это смертность среди детей младше одного года. Младенческая смертность является одним из базовых статистических показателей демографии.