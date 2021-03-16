РИАМО - 16 мар. Международный фестиваль спортивного кино Krasnogorski, который является одним из самых ярких и значимых международных культурных событий, пройдет с 13 по 18 мая 2021 года, сообщают организаторы фестиваля.

Сегодня это крупнейший спортивный кино конкурс в Восточной Европе и странах СНГ. Фильмография всех выпусков фестиваля составляет свыше 2 тыс. художественных и документальных лент из более чем 60 стран и почти всех регионов РФ.

Фестиваль планируется провести в утвержденные сроки министерством культуры РФ с 13 по 18 мая на территории Москвы, Московской области.

Торжественная церемония награждения победителей и участников фестиваля планируется 18 мая в ДК «Подмосковье» городского округа Красногорск.

В этом году география фестиваля расширяется, он продолжит свою работу летом 2021 года в городе Сочи.

В рамках фестиваля во многих городах Московской области пройдут премьеры, презентации и показы художественных и документальных фильмов о спорте, авторские встречи и мастер-классы с легендами кино и спорта. Это способствует как популяризации самого фестиваля, так и приобщению зрителей, особенно молодежи, к спорту и здоровому образу жизни.