РИАМО - 16 мар. «Умный» перекресток заработал на пересечении улиц Лавочкина и Флотской на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на Флотской улице всегда был оживленный трафик, в то время как на Лавочкина машин практически не было.

«Старая схема работы светофоров заставляла долго ждать как водителей, так и пешеходов. Теперь же светофоры самостоятельно переключаются в зависимости от дорожной обстановки», – сообщили в пресс-службе.

Отныне Флотская улица в приоритете — автомобилисты, пешеходы и городской транспорт меньше ждут и быстрее проезжают или переходят участок.

Ранее «умные» перекрестки появились в Коммунарке на пересечении улиц Александры Монаховой и Сосенский стан, а также на пересечении улиц Флотской и Конаковского в Северном округе столицы.

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